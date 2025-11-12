11月9日、「NHKから国民を守る党（NHK党）」党首の立花孝志容疑者が、2025年1月に亡くなった兵庫県の竹内英明元県議に関する虚偽情報を発信したとして、名誉棄損の疑いで兵庫県警に逮捕された。竹内氏の妻が立花容疑者を刑事告訴し、県警に受理されたのは6月のこと。5カ月経過した後の逮捕となった。10日におこなわれた立花容疑者の送検の際には、兵庫県警に70人以上の報道陣が集まった。「警察車両に乗った立花容疑者は、報道