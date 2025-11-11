積層セラミックキャパシタ（MLCC）分野で中国との技術格差は7〜10年開いている。村田製作所の韓国法人を率いる水野利弘社長（韓国村田電子代表）は最近ソウルのCOEXで中央日報と会い、中国の競合企業などについてこのように話した。村田製作所は電子産業に必須のMLCCの世界市場でシェア40％を持つトップ企業だ。水野社長は、中国企業がMLCC市場にすでに多く参入しており、コスト競争もとても激しくなっているとしながらも、モビリ