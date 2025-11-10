ニューストップ > 恋愛ニュース > 「彼はパパと同い年だよ」娘から妊娠を報告され頭が真っ白になった男… 妊娠・出産 Googirl 「彼はパパと同い年だよ」娘から妊娠を報告され頭が真っ白になった男性 2025年11月10日 11時28分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大切に育ててきた一人娘から、結婚したい人がいると言われた50代男性 相手は自身と同い年だった上、年収は娘よりも低く「絶対に嫌でした」と語る 結婚を反対し続けたが、娘から妊娠を報告され、頭が真っ白になったという 記事を読む おすすめ記事 出産間近の妻が「子どもはいらない」!?【妊娠中の妻にかくされた秘密 Vol.35】 2025年11月9日 22時0分 父の病気が理由で結婚できないかも？ ショックを受ける娘を助けるために、母がしてくれたこと【著者インタビュー】 2025年11月5日 6時31分 アポなし訪問に我慢の限界…！ 彼氏を連れてくる義母と無神経な夫に妻がブチ切れた話 2025年11月3日 21時28分 「子どもまで作ってなに言ってるの!?」元カノに未練があるまま結婚した夫が不倫して妻がブチ切れた話 2025年11月4日 21時28分 「子どもどうするの？」夫の問いに妻が驚愕回答！【妊娠中の妻にかくされた秘密 Vol.34】 2025年11月8日 22時0分