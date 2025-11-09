９日放送のＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）では、初の国会論戦に臨んだ高市早苗首相について報じた。立憲民主党・野田佳彦氏の質問に「物価高を加速させることがないよう財政出動を行っていく」などと答えた高市首相について、司会の膳場貴子アナウンサーは「国の借金が増えても、その伸び率がＧＤＰの成長率の範囲内であったら財政は持続可能という考え方ですとか物価高を加速させない財政出動ですとか、な