11月4日放送の『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系）に出演した、坂下千里子のリアクションが一部視聴者の間で物議を醸している。「この日、坂下さんは番組初登場でした。まずは昔、撮影された写真から、それがどこの駅か当てるをクイズに挑戦したのですが、見覚えがあるのか『あー!あー!あー!そうねぇ、なんだっけ、あの駅!なんだっけなぁ、なんだっけ?なんか分かる!なんだっけ、よく通る道、よく通る、ここ』などと