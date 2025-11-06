11月4日放送の『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系）に出演した、坂下千里子のリアクションが一部視聴者の間で物議を醸している。

「この日、坂下さんは番組初登場でした。まずは昔、撮影された写真から、それがどこの駅か当てるをクイズに挑戦したのですが、見覚えがあるのか『あー! あー! あー! そうねぇ、なんだっけ、あの駅! なんだっけなぁ、なんだっけ? なんか分かる! なんだっけ、よく通る道、よく通る、ここ』などと口にし、必死で思い出そうとしていました」（芸能記者）

だが結局、タイムアップ。すると、ショックだったのか解答席から立ち上がり、「ゲー!」と絶叫した。

「坂下さんは、ほかの共演者にも積極的に絡んでいました。くりぃむしちゅーの有田哲平さんも、同じように昔の写真から駅名を答えるクイズに挑戦し、なんとか『恵比寿駅』と答えて正解を導き出したのですが、外観について『けっこう変わっている』という有田さんに対し、坂下さんは『変わってない! 面影丸出し! （残り時間）8秒の段階で、あっ恵比寿! って出そうになったもん、遅いんだもん!』と、激しくツッコミを入れていました」（同前）

これには有田も「なんなんすか、初登場でしょ? スゲェいちゃもんつけてくるんだもん!」と不満が爆発。千里子は「イチャモンじゃない! すぐ答えなよ! 私だって、すぐ分かったんだから!」と、さらにけしかけた。

司会の上田晋也は「誰だ、あのチンピラ連れてきたの!」と声をあげていたが、この後も、坂下は有田が答えるたびに絡み、「あなたにごちゃごちゃ言われる筋合いはない! なんだこいつは!」と避けられていた。

芸歴30年、バラエティタレントの古株が魅せた“つっかかりイチャモン芸”。当然、番組を盛り上げるための役回りだが、Xには反発する番組ファンの声もちらほら。

《マジでウザい! スゲー不快な気持ちになった》

《迷惑過ぎます。大好きな番組が台無しです》

《ナゾトレには向かないキャラ 毎回楽しみにしているのに、坂下千里子のせいで、今夜は不愉快過ぎた もう出さないでください》

“出禁”を依頼する声まであがってしまっていた。

「『朝だ! 生です旅サラダ』（テレビ朝日系）で、どの場面でも口を挟む勝俣州和さんのキャラが批判されることがありますが、その女性版ともいえる絡み方でした。求められる役割をこなしていたのだと思いますが、純粋にクイズ番組として楽しみたい『ナゾトレ』ファンには、少し違和感を持たれてしまったようです」（芸能プロ関係者）

生き馬の目を抜く厳しい芸能界。賛否はあれど、爪痕を残すことが大事なのかもしれない。