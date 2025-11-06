ロッテリアは、「えびグラバーガーフェア」として、「海老ビスク えびグラタンバーガー」など2商品を2025年11月5日〜11月下旬までの期間限定で発売する。ビスクソースを合わせた「海老ビスク」、デミグラスソースの「デミグラ」「海老ビスク えびグラタンバーガー」は、プリプリ食感のえびやマカロニがたっぷりと入ったホワイトソースと、サクサクの衣を楽しめるえびグラタンコロッケに、えびの旨みと香ばしさの詰まったビスクソー