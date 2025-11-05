11月4日、アイドルグループ「ヒロインズ研究生」の公式Xがお知らせをアップ。《この度メンバーの「藤咲あず」におきまして、重大な規約違反が判明いたしました為、本日11月4日付でグループを脱退させていただきます》この規約違反、どうやら男性とのデートのようなのだが、これがバレたのは何気ない1枚の投稿写真だった。「藤咲さん本人が11月1日、自身のXに映画館らしき場所でポップコーンとコーラの載ったトレーを持っている