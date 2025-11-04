11月3日、インスタグラムとXを通じて2度目の改名を発表したフリーアナウンサーの國光真耶（46）。’22年5月に「小林麻耶」から「國光真耶」に改名したが、再び元の「小林麻耶」に戻すことを報告した（以下、表記は麻耶）。「麻耶さんの改名は、夫で麻耶さんが所属する事務所の代表取締役を務める國光吟さん（42）のSNSアカウントでも発表されました。國光さんは《國光真耶を元の小林麻耶に戻しても良いと思えた》と記していました