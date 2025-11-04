メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市西区の主婦殺害事件で逮捕された女が、被害者の夫に執拗に言い寄っていたことが分かりました。 4日の朝、メ～テレの取材に応じた被害者の夫、高羽悟さん。 容疑者の逮捕から4日。 当初は「実感が湧かない」と話していましたが、徐々に心境にも変化が―― 「きのうくらいから、容疑者の供述が漏れてきているので、それを見ると勝手だなと思う。『自分の親類や家