3人組ポップロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴さんが、同グループがMCを務める2025年11月3日放送の特番「テレビ×ミセス」（TBS系）で、過去のアルバイト経験を赤裸々に明かした。実はスーパーの総菜担当、弁当作り「1日200個とか」番組では、ゲストのお笑いコンビ「チョコレートプラネット」の経歴を紹介するコーナーがあり、芸人を目指す前に長田庄平さんは陶芸教室、松尾駿さんはダンボール工場でアルバイトしていた