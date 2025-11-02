米大リーグの頂上決戦「ワールドシリーズ」第7戦が1日（日本時間2日）、カナダ・トロントで開催され、ドジャースが逆転で球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たした。最後は、前日に先発した山本由伸投手がリリーフとして登板。ピンチをしのいでシリーズ3勝目を挙げ、MVPを獲得した。 【写真】有言実行すぎる「負けるという選択肢はない」山本由伸の名言Tシャツ ネッ