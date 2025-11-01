松本人志スポーツ報知

松本人志が「ダウンタウンプラス」の生配信に登場、即トレンド1位に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 1日より開始となったネット配信サービス「DOWNTOWN＋」
  • 松本人志が生配信に登場し、約1年10カ月ぶりの復帰を果たした
  • ネットも沸騰し、配信開始直後にはXのトレンドワードで1位に急浮上した
記事を読む

おすすめ記事

  • 吸血鬼は、アレを我慢できない。『ひとくちちょうだい』(高井野花)が、コミックDAYSで10月30日より連載配信スタート！
    吸血鬼は、アレを我慢できない。『ひとくちちょうだい』(高井野花)が、コミックDAYSで10月30日より連載配信スタート！ 2025年10月30日 12時30分
  • 【来期大河ドラマで注目】「天下人」秀吉、その成功の陰にいた″もう一人の豊臣″とは――？　東京大学教授、本郷和人が徹底解説！『豊臣の兄弟 秀吉にとって秀長とは何か』河出新書から10月28日発売！
    【来期大河ドラマで注目】「天下人」秀吉、その成功の陰にいた″もう一人の豊臣″とは――？　東京大学教授、本郷和人が徹底解説！『豊臣の兄弟 秀吉にとって秀長とは何か』河出新書から10月28日発売！ 2025年10月28日 15時0分
  • スポニチ
    「私が初代のセンター曲ができた」――アイドルカレッジ渡邉希奏、“明るさとギャップ”で魅せた「星屑エレジー」の真価 2025年10月29日 11時0分
  • 大正時代の博多を舞台に躍動する耽美なホラーミステリー　　　　　書籍『文豪は鬼子と綴る 弐　幻想列車編』イラスト:ホノジロトヲジ
    大正時代の博多を舞台に躍動する耽美なホラーミステリー　　　　　書籍『文豪は鬼子と綴る 弐　幻想列車編』イラスト:ホノジロトヲジ 2025年10月31日 12時0分
  • テレビ金沢NEWS
    複合ビル｢ウレシャス小松｣開業　新しい交流拠点が完成　石川・小松駅前のにぎわい創出に期待感 2025年10月23日 18時33分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 年内で終了発表の「酒のツマミになる話」３１日の放送で「千鳥」大悟が終了を告知「やめまーす」「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ」
    2. 2. 松本人志が生配信 反響相次ぐ
    3. 3. 1999年殺害 部屋を借り続けた訳
    4. 4. Amazon配達で副収入 意外な利点
    5. 5. 不倫騒動めぐり15時間抱きしめて
    6. 6. 主婦殺害 容疑者の卒アル入手
    7. 7. 石破氏より 高市氏は「積極的」
    8. 8. 信用組合が反社に計10億円提供か
    9. 9. 岩屋毅前外相 高市政権に注文
    10. 10. 上半身だけの遺体を発見 横浜市
    1. 11. 英孝 好きなものを伝えない理由
    2. 12. 深田に「痩せすぎ?」心配の声が
    3. 13. ウンチついてる 女子アナに賛否
    4. 14. NHK未解決事件 逮捕のテロップ
    5. 15. 緊急事態 与党トップ釈明会見へ
    6. 16. 主婦殺害 鑑定結果の前日に出頭
    7. 17. 猟師がクマを山奥に帰す取り組み
    8. 18. フジ「前代未聞の事態」発生の訳
    9. 19. 主婦殺害 「関係者だったとは」
    10. 20. 古川氏「外国人から入国税を」
    1. 1. 1999年殺害 部屋を借り続けた訳
    2. 2. 主婦殺害 容疑者の卒アル入手
    3. 3. 岩屋毅前外相 高市政権に注文
    4. 4. 上半身だけの遺体を発見 横浜市
    5. 5. 主婦殺害 鑑定結果の前日に出頭
    6. 6. 猟師がクマを山奥に帰す取り組み
    7. 7. 主婦殺害 女が一転DNA型を提出
    8. 8. 主婦殺害 「関係者だったとは」
    9. 9. 古川氏「外国人から入国税を」
    10. 10. 台風25号「カルマエギ」が発生
    1. 11. 安倍氏マイクに残された重要証拠
    2. 12. 新東名高速でひき逃げ 男性死亡
    3. 13. 主婦殺害 女を立ち会わせ検証
    4. 14. 校門前にクマ 猟友会が出動拒否
    5. 15. クマ駆除の新制度 ハンター激怒
    6. 16. 話題のユニクロ服を買えぬ理由
    7. 17. クマ遭遇を恐れ 駅伝大会を辞退
    8. 18. 主婦殺害 女から告白されていた
    9. 19. 主婦殺害 女から手紙やチョコ
    10. 20. インタビュー中…突如母親に暴力
    1. 1. 石破氏より 高市氏は「積極的」
    2. 2. 緊急事態 与党トップ釈明会見へ
    3. 3. 男性の尿飲む男 想像超えてくる
    4. 4. 紀子さま言い間違い 注目集まる
    5. 5. 小野田氏 英語スピーチ裏話暴露
    6. 6. 小野田氏 記者の質問に毅然回答
    7. 7. 雅子さまの馬談義 武豊が驚愕
    8. 8. 悲痛な留守電 変わり果てた母
    9. 9. ローソンで衝撃 犯罪動画が拡散
    10. 10. 高市氏 台湾は重要なパートナー
    1. 11. 田久保氏失職も「やりきれない」
    2. 12. 外国人が暴走族に? 驚きの光景
    3. 13. 衆院解散は「考えている暇ない」
    4. 14. 首相の地元で「高市フィーバー」
    5. 15. 佐々木希 GMOクリック証券CM出演
    6. 16. 警察がクマを撃てない明確な理由
    7. 17. 警鐘 無料アダルト動画見た代償
    8. 18. 日本とカナダ、安保連携確認　自由なインド太平洋で協力
    9. 19. 日本が抱える課題“地方活性化”へ　全国に新たな「企業城下町」を
    10. 20. クマ被害報じたNHKの見出し 物議
    1. 1. ニューギニア島の物価に衝撃
    2. 2. 石破前首相を「大物」が痛烈批判
    3. 3. 高市首相の投稿 中国側が非難
    4. 4. 目に歯を移植 視力を取り戻す
    5. 5. 時速240キロで逃走中 大事故発生
    6. 6. ウクライナ 160カ所の攻撃成功
    7. 7. 2PM・テギョンが結婚を発表
    8. 8. 最も悪名高いトイレ? 米で競売へ
    9. 9. 習近平氏 歴史や台湾問題で要求
    10. 10. 台湾 中国からの統一圧力に対抗
    1. 11. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
    2. 12. 年下モデルに子を産ませ、別の女性と結婚したとされる『私の頭の中の消しゴム』俳優　息子の近況を公開され騒然
    3. 13. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
    4. 14. ペロシ氏去就 若手の態度注目
    5. 15. 米男性に移植された豚の腎臓機能
    6. 16. 「梨泰院惨事」発生から3年 韓国
    7. 17. 米国防長官 中国の国防相と会談
    8. 18. 露軍 ウに新型ミサイル使用か
    9. 19. トランプ氏が お菓子配る姿披露
    10. 20. 習氏 日中関係にチャンスと試練
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. 信用組合が反社に計10億円提供か
    3. 3. ヤクルト1000ブーム終了で急失速
    4. 4. 「当たらない天気予報」規制強化
    5. 5. コンタクトつけたまま入浴はNG
    6. 6. くら寿司「極上かに」フェア開催
    7. 7. 最新型「ホンダジェット」が降臨
    8. 8. 副業の収入月3万円 申告は必要?
    9. 9. 国保 外国人らの保険料前納可に
    10. 10. 文京区の「給与が高い上場企業」
    1. 11. 月収100万円で年金見込み20万円
    2. 12. 年金暮らし 仕送りで税金は?
    3. 13. 珍しいコインをマニアが解説
    4. 14. Luupの新車両Unimo 早速懸念の声
    5. 15. 生成AIでの権利侵害 厳正対応へ
    6. 16. 扶養認定の収入要件緩和 得は誰?
    7. 17. AIとどう向き合う? 無料講座開催
    8. 18. 食べ放題 安さの裏にある最適化
    9. 19. 信号ない横断歩道 停止率最高に
    10. 20. 20年前にAmazon投資 資産は?
    1. 1. Adobe 研究中の新技術の一部公開
    2. 2. 宇宙服にも採用 防寒アウター
    3. 3. 傘の「悩み」を解決する2代目
    4. 4. E7専用DACカード E7専用発売へ
    5. 5. Amazonタブレットが40%オフに
    6. 6. 1枚でいい フライパンで魚を焼く
    7. 7. Blueskyのユーザー数が4000万人を突破、「低評価」機能のベータ版も登場
    8. 8. 米アマゾン 人員削減の理由語る
    9. 9. ケルヒャーの高圧洗浄機が6%OFF
    10. 10. Xiaomi 使い倒せるスマホがお得
    1. 11. NTTドコモが「d ticket」の提供を開始、富士通のデジタルチケッティングサービスを活用
    2. 12. 「えきねっと」2000ポイントも
    3. 13. 実はGmailでは簡単にメールアドレスを増やせる、買い物やチケット予約などでメアドを使い分けて重要メールの見落としを防ぐことも可能
    4. 14. カズレーザー激似の鳥が大反響
    5. 15. 「iOS14」さっそく脱獄される?
    6. 16. 楽天ペイでお得に決済する方法
    7. 17. 小さくてもタフ 簡単な焼き網
    8. 18. ジムニーへの愛が沸点突破。「S-MALL」で見つけたスズキ沼グッズたち #JapanMobilityShow
    9. 19. バッテリーと入力デバイスを備えたモバイルモニター。スマホやラズパイがノートPCみたいに使えます
    10. 20. 電車事故、あなたは避けられる？　線路作業や駆け込み乗車の危険をリアルに体験できる鉄道VRシミュレータ
    1. 1. 不倫騒動めぐり15時間抱きしめて
    2. 2. 今季限りで現役引退の本田圭佑氏、来季から古巣の西武で打撃投手として第二の人生　「恩返しをしたい」
    3. 3. 朗希の悲劇 明らかな誤審と怒り
    4. 4. 巨人のコーチ人事「疑問が残る」
    5. 5. 山本由伸は「神」唯一無二の15/2
    6. 6. 岡田彰布氏が藤川監督体制に本音
    7. 7. 山本由伸の「準備」に称賛の声
    8. 8. 山本由伸 MLB史に残る快記録達成
    9. 9. 大相撲英公演で 力士を密着取材
    10. 10. 真美子さんが…夫人会が一致団結
    1. 11. SB山川「どすこい」パフォ卒業へ
    2. 12. 紀平梨花 初出場で59.61点記録
    3. 13. 山本由伸の圧巻の投球に米驚愕
    4. 14. 上田綺世 月間MVPに選出
    5. 15. ド軍は3勝目 山本由伸に賛辞
    6. 16. りそな 長崎が破竹の10連勝
    7. 17. ワークマンのコスパいいバッグ
    8. 18. F1 レッドブル2人目はローソンか
    9. 19. 楽天・山田遥楓 今季で現役引退
    10. 20. 原監督 全日本大学駅伝の予想は
    1. 1. 年内で終了発表の「酒のツマミになる話」３１日の放送で「千鳥」大悟が終了を告知「やめまーす」「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ」
    2. 2. 松本人志が生配信 反響相次ぐ
    3. 3. 英孝 好きなものを伝えない理由
    4. 4. 深田に「痩せすぎ?」心配の声が
    5. 5. ウンチついてる 女子アナに賛否
    6. 6. NHK未解決事件 逮捕のテロップ
    7. 7. フジ「前代未聞の事態」発生の訳
    8. 8. DOWNTOWN＋ 松本人志2年ぶり復帰
    9. 9. 有吉&マツコ なじめない野球制度
    10. 10. 28年前の「事件」松本人志の激怒
    1. 11. 外交に批判 ひろゆき氏が私見
    2. 12. 大悟降板 服に意味深なメッセ
    3. 13. 松本「おかえり」の声に感極まる
    4. 14. 2025年 セクシー女優引退まとめ
    5. 15. 田久保氏「元伊東市長」に変更
    6. 16. 松本の差し入れにファン仰天
    7. 17. 「2BRO.」武道館イベ中止を発表
    8. 18. ダウンタウン＋ 同期芸人が懸念
    9. 19. 北村友一 落馬で搬送も4日間放置
    10. 20. 松本明子 遺産相続で大失敗した
    1. 1. 内縁の妻がいた まさかの遺言書
    2. 2. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
    3. 3. 小栗旬の秘蔵っ子 父は大物歌手
    4. 4. メイクのプロが無印でリピート
    5. 5. 夫は愛妻家 2年も不倫して裏切
    6. 6. ワークマンのコスパいいバッグ
    7. 7. 「ラプンツェル」デザインが待望
    8. 8. 大人コーデに使えるZARAブーツ
    9. 9. 彼の父が結婚反対「殺す」と暴言
    10. 10. グレーの最旬カーディガン紹介
    1. 11. 「東京ばな奈」冬限定シェイク
    2. 12. UNIQLO&JW ANDERSON コラボ名品
    3. 13. 若見えにつながるレイヤーカット
    4. 14. 「十川」はなんて読む？「とがわ」でも「じゅうがわ」でもありません！
    5. 15. 毒親育ちが対人関係悩みやすい訳
    6. 16. 男女の友情 ゆるされるのか
    7. 17. 減量を成功させる食事制限のコツ
    8. 18. 限界OLはフレックス 漫画で実感
    9. 19. DEAN & DELUCAのアドベントカレンダーでホリデー準備！
    10. 20. 子どものプロが描く育児漫画