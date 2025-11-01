◆女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディス第１日（３１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、２０２１年大会覇者の渋野日向子（サントリー）は１バーディー、３ボギーの２オーバー７４と崩し、７３位と出遅れた。出だし１番で１メートル弱のバーディーパットがカップに蹴られ、２番はグリーン奥からのアプローチを寄せ切れずにボギーをたたいた。４番パー３で第１打をバンカー