＜Qシリーズ（最終予選）最終日◇9日◇マグノリア・グローブGC（アラバマ州）◇フォールズC＝6643ヤード・パー71、クロッシングスC＝6664ヤード・パー72＞それぞれ、米ツアー初参戦を目指した年以来の最終予選会出場だった渋野日向子と西村優菜は、ラウンド後、大粒の涙を流しながら互いの健闘を称えあった。渋野は2021年以来4年ぶり、西村は22年以来3年ぶりに参加した戦い。それをともにトータル5アンダーの24位タイで乗り切っ