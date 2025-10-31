小野田紀美・経済安全保障担当大臣が31日の閣議後会見で記者から「日本国旗」について質問された。【映像】小野田大臣が毅然と話した瞬間（実際の様子）記者は「小野田先生はハーフから日本の国籍を取られた。日本の旗は共生社会に必要であるとされるならば、旗を大事にしようという法律があっても私は当たり前だと思う。考えを聞かせてほしい」と質問。 これに対し小野田大臣は毅然と「ご質問の内容と私がハーフで混血