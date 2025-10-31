レーザーテックは３１日の取引終了後、２６年６月期第１四半期（７～９月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比４７．５％増の５４１億７１００万円、営業利益は同６７．９％増の２６７億２８００万円、最終利益は同２．１倍の１９０億５７００万円となった。最終利益の通期計画（６００億円）に対する進捗率は約３２％となった。 データセンター向けＡＩサーバー用のＧＰ