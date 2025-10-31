レーザーテック<6920.T>は３１日の取引終了後、２６年６月期第１四半期（７～９月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比４７．５％増の５４１億７１００万円、営業利益は同６７．９％増の２６７億２８００万円、最終利益は同２．１倍の１９０億５７００万円となった。最終利益の通期計画（６００億円）に対する進捗率は約３２％となった。



データセンター向けＡＩサーバー用のＧＰＵ（画像処理半導体）やＨＢＭ（広帯域メモリー）などの需要が市場をけん引するなか、アクティニックＥＵＶ（極端紫外線）パターンマスク欠陥検査装置「ＡＣＴＩＳ」などを中心に売り上げを計上し、増収増益につなげた。受注に関しては２６年より徐々に回復する見通しだとしている。



あわせて同社は同検査装置において、ＥＵＶマスク品質管理の生産性を大幅に向上させる「ＡＣＴＩＳ Ａ２００ＨｉＴシリーズ」を製品化したと発表。検査コストの低減とウェハーファブの歩留まり向上に寄与するという。



出所：MINKABU PRESS