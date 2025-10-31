円谷フィールズホールディングスがこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１５００億円から１７００億円（前期比２０．９％増）へ、営業利益を１６０億円から１８０億円（同１７．７％増）へ、純利益を１１２億円から１２８億円（同１４．７％増）へ上方修正した。 上期においてアミューズメント機器事業の業績が堅調な進捗ぶりをみせていることに加え、第３四半期に向けてエ