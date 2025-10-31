ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 株式会社TOKIO、広告違約金請求の臆測を「事実無根」と否定 テレビ 広告 弁護士 コンプライアンス 国分太一 バラエティ 日本テレビ スポーツ報知 株式会社TOKIO、広告違約金請求の臆測を「事実無根」と否定 2025年10月31日 15時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 株式会社TOKIOは31日に公式サイトで、一部の報道を否定した グループ解散に伴う、各スポンサー企業との広告契約について説明 「一連の報道にあるような違約金請求に関する憶測は、事実無根」とした ◆株式会社TOKIOが広告契約を巡る一部報道を否定 事実とは異なる部分がございますのでご報告させていただきます www.tokio.inc 記事を読む おすすめ記事 テレ東 国分太一の人権救済申し立てに言及「我々の方からコメントすべき対象ではない」 2025年10月30日 15時40分 今田耕司「日本で一番台本が薄いとうか、ペライチです」テレ東長寿番組の魅力語る 2025年10月31日 12時13分 映画「爆弾」伊藤沙莉さんインタビュー 「それが果たして正義なのか」謎の予言男は問い続ける 2025年10月30日 10時0分 ベガルタ宮崎鴻の底力。サポーターの声援に奮い立つ「走らないわけにはいかない」。魂の２ゴールでユアスタ劇場の立役者に 2025年10月28日 11時31分 日本は世界選抜との3位決定戦へ 米国とオーストラリアが決勝進出 2025年10月26日 12時22分