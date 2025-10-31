米国政府が韓米関税交渉の最終段階まで、韓国政府に対して「対米金融投資パッケージ」の総額を3500億ドル（約54兆円）から大幅に増額するよう圧力をかけていたことが明らかになった。30日、政府高官などによると、ハワード・ラトニック商務長官ら米国の交渉チームは韓国政府に対し、「（すでに提示した）現金投資2000億ドルに加え、残りの投資額が1500億ドル以上でなければならない」と要求したという。関係者は「米国は造船業だけ