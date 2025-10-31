最新の男女共同参画白書によると、専業主婦世帯が直近20年で834万世帯→398万世帯と半数以下に減った。独身研究家の荒川和久さんは「背景にあるのは、若者の価値観の変化ではない。妻がパートで稼がなければ家計が維持できないという経済環境の変化がある」という――。写真＝iStock.com／kieferpix※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kieferpix■「共働き夫婦が増えている」という報道は雑すぎる「共働き夫婦が増えて専業