世界的に国際試合が増加し、長距離遠征が当たり前となる現代サッカー。いかに快適かつ迅速に移動できるかは、選手のコンディションに直結する。そうした中、サウジアラビアの航空会社『Flynas』は27日に、同国1部の名門アル・ヒラルにクラブ専用の飛行機を提供したと発表した。今回お披露目されたのは、白と青のチームカラーが美しく映える特別塗装機。Flynas社の公式Xアカウントが投稿した映像では、大空を力強く飛ぶ専用機の姿が