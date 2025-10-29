お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が29日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演した。この日は、女性陣が悩みを打ち明ける企画を実施。元BiSHでタレントのハシヤスメ・アツコは「他人の相談にうまく乗れない」と言い、「ポジティブで全部を前向きに捉えちゃう。でも、きっと相談してる人はそうじゃない。もっと深いことを聞きたいと思う」と話した。すると、岩井は「共感してほしいとか寄り添ってほ