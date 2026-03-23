《5枚集まったので送ってみます》お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気が3月22日、Xに、森永製菓のお菓子「チョコボール」のお楽しみのひとつ「銀のエンゼル」の5枚コンプリートに成功し、エンゼルが描かれた商品パッケージの“キョロちゃんのくちばし”部分5枚と、それを郵送する封筒の写真を、このタイトルをつけて投稿した。「『チョコボール』には、1枚で応募できる『金のエンゼル』もあります。岩井さんは2025年12月までに『銀