『鬼滅の刃』の甘露寺蜜璃役などで人気の声優・花澤香菜が、14日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：47）に生出演。MCのハライチ岩井勇気の“おばさん扱い”に激怒した。【写真6枚】“おばさん”なんて呼ばせない…かわいすぎる花澤香菜、赤ワンピ&ベットの上で大胆に太もも披露この日は、同局系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜後9：00）でW主演を務める、俳優の佐藤二朗と橋本愛が出演予定だった。だが、冒