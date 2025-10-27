（ワシントン中央社）米中両国の閣僚級による貿易交渉は26日、マレーシアの首都クアラルンプールで2日間の日程を終えた。米中貿易交渉を巡っては、台湾への影響を懸念する声が一部から上がっている。米通商代表部（USTR）のグリア代表は米メディアのインタビューに対し、台湾に関する言及は「一度もなかった。全くなかった」と強調した。交渉終了後、米ニュース専門放送局の討論番組「FOXニュース・サンデー」で述べた。米中は今月