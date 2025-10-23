日銀が２３日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５２円４９～５１銭と前営業日比６７銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７６円８８～９２銭と同７６銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１５９９～００ドルと同０．０００１ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS