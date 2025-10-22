広大な土地で悠々と育った牛や豚などを使った惣菜やシャルキュトリー。北海道といえばの羊を楽しむジンギスカン。さらに名物のザンギ、大ぶりの餃子などなど、ご飯のおかずにも、お酒の共にもピッタリなお取り寄せの品を集めました。週末に、ワインやビールと一緒に北海道パーティなんて、心躍りませんか？羊肉と向き合う100年の歴史が繋ぐ旨さに拍手！『東洋肉店』北海道の肉料理といえばジンギスカン。道内でも味付けや具材に違