ジンギスカンにザンギ…北海道の“肉名物”　オススメしたい人気店グルメ7選

広大な土地で悠々と育った牛や豚などを使った惣菜やシャルキュトリー。北海道といえばの羊を楽しむジンギスカン。さらに名物のザンギ、大ぶりの餃子などなど、ご飯のおかずにも、お酒の共にもピッタリなお取り寄せの品を集めました。週末に、ワインやビールと一緒に北海道パーティなんて、心躍りませんか？

羊肉と向き合う100年の歴史が繋ぐ旨さに拍手！『東洋肉店』

北海道の肉料理といえばジンギスカン。道内でも味付けや具材に違いはあるが、創業から約100年という名寄の羊肉専門店『東洋肉店』で、3代に渡り受け継がれているのが味付きジンギスカンだ。

「味付ラムジンギスカン」1080円、シャルキュトリー各種「北海道産羊のレバーペースト」810円、「テリーヌ・ド・アニョー」2880円、「羊のチョリソ」660円、「ラムブッチャーズサラミ」2980円（すべて税込・送料別）

『東洋肉店』昭和から変わらぬ伝統の味。袋に残ったタレを野菜にかけ、さらに煮込めば道北スタイルの“名寄煮込みジンギスカン”になる。専用鍋じゃなくてもOK

薄切りのラム肉は特製ジンギスカンダレに漬け込まれ、やさしく甘やかな味わい。これを煮込むようにしていただくのが道北スタイルだそう。

厚切りや肩ロース、希少な北海道産羊バージョンなども数量＆期間限定で販売しているので、ジンギスカン好きなら身悶えするはず。

ちなみに、仔羊のレバーペーストや道産ラム100％の芳醇なサラミなど、開拓魂が宿る新しきシャルキュトリーも垂涎もの。羊肉のある食卓のなんて楽しいことよ。

［内容］味付ラムジンギスカン400g、北海道産羊のレバーペースト約160g、テリーヌ・ド・アニョー約250g、羊のチョリソ（3本）90g前後、ラムブッチャーズサラミ約150g

・冷凍

・賞味期限／ジンギスカンは冷凍60日、シャルキュトリーは冷凍約8か月〜1年

［店名］『東洋肉店』

［電話］01654-3-5511

［購入方法］オンラインショップで

［HP］http://www.29notoyo.co.jp/

じっくりと長期熟成された肉の旨みに唸る『エーデルワイスファーム』

ハム・ベーコンを造り約90年、本場ドイツの古典的製法を守りながらも独自開発した“長期氷温熟成”を徹底。4週間じっくり低温で寝かせて塩漬けするのが、おいしさの秘訣だ。

薪・炭火仕上げベーコン2937円、ボロニアタイプソーセージ810円（各税込・送料別）

『エーデルワイスファーム』薪・炭火仕上げベーコン 2937円、ボロニアタイプソーセージ 810円（各税込・送料別） とろけるような脂の甘みにまろやかなスモーク香が寄り添う。ソーセージは飽きのこない味

薪と炭火で燻煙したベーコンは、豊かな香りと脂の甘みがたまらない。国際的なコンテストで6年連続三ツ星を受賞しており、世界的に高評価を得ているのもうなずける。

ポークとビーフを使った粗挽きソーセージもまた、肉の旨みがほとばしるジューシー感に唸るばかり。どちらも塩味が絶妙で、料理の主役になる存在感。さあ、ビール片手にぜひ。

［内容］薪・炭火仕上げベーコン280g、ボロニアタイプソーセージ（3本）86g

・冷蔵

・賞味期限／冷蔵14日（ソーセージは10日）、冷凍約1ヶ月

［店名］『エーデルワイスファーム』

［電話］0120-29-5586（携帯電話からは011-377-6656）

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://www.someplace-else.com/

圧倒的CPと旨さ！十勝新得町が誇るジビエBBQ決定版『上田精肉店』

“鹿肉＝クセがある”という概念を覆される。というのも、十勝から全国に鹿肉のおいしさを広めたといわれる『上田精肉店』の鹿肉。

エゾ鹿キャンプ飯セット3600円（税込・送料別）

『上田精肉店』エゾ鹿キャンプ飯セット 3600円（税込・送料別） ジンギスカンには良質な脂を生かすべくカットしたバラ肉を使用。ステーキやウインナーは炭焼きにしても格別

肉質は繊細で旨みは品よく、モモ肉はしっとり柔らか、カルビやジンギスカンは伝統のタレと交わる野生の風味が心地いい。味わい深いソーセージしかり、いずれもさらっと溶ける脂が秀逸だ。使うのは脂がのる9〜11月に獲れた野生のエゾ鹿肉。仕留めてすぐ枝肉にして新鮮で臭みのない味を実現している。

創業60年の確かな目利きと技。いやはや鹿肉がこんなに旨いとは……一度食べたらリピート必至！

［内容］エゾ鹿モモステーキ120g×2枚、エゾ鹿バラジンギスカン300g、エゾ鹿味付カルビ300g、エゾ鹿ソーセージ約160g

・冷凍

・賞味期限／商品により異なる。冷凍約120〜300日

［店名］『上田精肉店』

［電話］0156-64-5107

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://ezodeer.com/

大地と手仕事が育む、香り高くやさしい味わい『トンデンファーム』

強い炭火で旨みを閉じ込め、白樺チップを使ってじっくり燻す――直下式炭火製法によるベーコン・ソーセージに定評がある、江別市の『トンデンファーム』。初めての人は、まずセットを試してみて。

トンデンファームセットT-NB：4590円（税込・送料込）

『トンデンファーム』トンデンファームセットT-NB 4590円（税込・送料込） ウインナーは行者ニンニクの香りと食感が楽しく、ベーコンはきれいな脂が印象的

看板商品「骨付ソーセージ」は、1本1本手作業で、骨に豚挽き肉を刺して腸をかぶせる唯一無二の技法に惚れ惚れ。まろやかな旨みにピリッと効かせた香辛料も技ありだ。

加えて、北海道の山菜“行者にんにく”入りのウインナーと、香り高い炭火焼ベーコン。全体的におだやかな塩気、ゆえに感じられる肉の旨みが実にいい。

［内容］骨付ソーセージ180g、炭火焼ベーコンスライス80g、ピルカウインナー120g

・冷蔵

・賞味期限／製造日より冷蔵50日（ベーコンは35日）

［店名］『ハム･ソーセージの北海道トンデンファーム』

［電話］011-383-8226

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://www.tonden.com/

ビブグルマン選出！帯広の行列店の味を堪能あれ『ぶた丼のとん田』

帯広の豚丼は、昭和初期にうな丼の甘辛ダレからヒントを得て誕生したもので、いまや北海道の名物グルメのひとつだ。

『ぶた丼のとん田』は、ミシュランのビブグルマンに選出されたこともある行列店。並ばずして人気の味が楽しめるのはお取り寄せの醍醐味ってもん。十勝産豚肉の筋を丁寧に取って一枚一枚手切り、柔らかい部分を厳選して焼き上げている。

リトルとん田セット＜バラ＋ロース＞（ぶた丼の具）4320円（税込・送料別）

『ぶた丼のとん田』リトルとん田セット＜バラ＋ロース＞（ぶた丼の具）4320円（税込・送料別） バラにはグリンピースやスライスオニオンを合わせたり、一味をかけるのもおすすめ。ロースには山椒が合う。バラ＆ロースの盛り合わせ丼にしても贅沢だ

王道ならロースだが、ここではバラを推したい。とろける柔らかさで、脂の甘みと、甘めながら品のよいタレがニクいほどのバランス。白飯にのせてワシワシとかき込んじゃおう。

［内容］十勝産豚バラ肉1人前100g×3、十勝産豚ロース肉1人前120g×3

・冷凍

・賞味期限／冷凍約300日

［店名］『ぶた丼のとん田』

［電話・FAX］0155-24-4358

［購入方法］TEL・FAXで

［HP］https://butadonnotonta.com/page/540/

別海町育ちの牛肉で安全なおいしさを届けたい！の想い『コスモスファーム』

パッケージは正直質素（失礼！）。一見なんてことないコンビーフのようだが、食べて唸ること間違いなし。北海道・別海町で育てられた良質な牛肉を主に使い、ロース肉やヒレ、サーロインなどの部位まで贅沢に合わせ、ほろほろに煮込んだ逸品である。

北海道産牛肉のコンビーフ（5缶）5400円（税込・送料込）

『コスモスファーム』北海道産牛肉のコンビーフ（5缶）5400円（税込・送料込） 牛肉の風味が豊かで、これはもうご馳走！やわらかな食感もクセになる。そのまま酒肴に、パンやご飯にのせても

しかも牛脂と塩だけで仕上げていて、化学調味料や保存料などの添加物に頼らないときた。噛むほどに溢れる肉本来の深〜い旨みは、そんなまっすぐな作りの賜物だろう。しっとり柔らかく、口どけもよし。でも脂はどこまでも軽やかというシアワセな味わい。大人も子供も安心して食べられます！

［内容］95g×5缶

・常温

・賞味期限／180日以上

［店名］『コスモスファーム』

［電話］0156-63-3330

［購入方法］おとなの週末お取り寄せ倶楽部サイトで

［HP］https://www.otoshu.com/

札幌発！超ド級サイズのガツン系コンビ『SAPPORO餃子製造所』

さすが、北海道はでっかいどう！と、言わずにはいられない。なんてったって、1個60g超の餃子と、大判な鶏の一枚肉を揚げたザンギだ。

超大粒餃子（6粒）1600円、タレザンギ1900円（各税込・送料別）

『SAPPORO餃子製造所』超大粒餃子（6粒） 1600円、タレザンギ 1900円（各税込・送料別） モチモチの皮で包んだ餃子は、千鳥酢＆コショウと相性抜群。ザンギはレンジで温めた後、オーブントースターでカリッと香ばしくすると、より旨い

一般的な冷凍餃子の約3倍はあろうでっかい餃子は、北海道産小麦粉を使った厚めの皮に、道産のキャベツと粗挽き豚肉などの餡がぎっしり。噛みしめるとほんのり甘く、同梱の千鳥酢で食せば旨みがぐっと際立つ。

タレザンギは、レンジで温めるだけなのだが、これが驚きのジューシーさ。肉汁と衣に染みた甘辛ダレが馴染み合って後を引く。札幌の人気店の飾らぬ味とボリュームに圧倒されたし。

［内容］超大粒餃子61g×6個、千鳥酢20g、タレザンギ350g、タレ10g×2

・冷凍

・賞味期限／製造日から、餃子は60日以内、ザンギは90日以内

［店名］『SAPPORO餃子製造所』

［電話］011-215-9115

［購入方法］オンラインショップで

［HP］https://sapporo-gyoza.com/

撮影／鵜澤昭彦、文／飯田かおる

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

