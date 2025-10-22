東京シティ競馬（TCK）所属の荒山勝徳調教師が、10月21日（月）に大井競馬第9Rで管理するレゲエビーチ（牡4・1番人気）が勝利し、地方競馬通算1000勝を達成した。TCK所属調教師として地方通算1000勝に到達するのは史上初となる。これまでのTCK所属調教師の最多勝記録は、三坂盛雄元調教師の994勝（1973年以降の記録）であり、荒山師はその記録を大きく更新した。荒山調教師は1968年12月28日生まれ。2007年3月に調教師免許を