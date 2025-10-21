旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■ぬるっと正解：なめこ難易度：★★★☆☆味噌汁と相性抜群なめこは、日本原産のきのこで、モエギタケ科スギタケ属に分類されます。その名の通り、表面がぬるっとしたゼラチン質の粘液に覆われているのが最大の特徴で、「滑子（なめこ）