Ｓｐｅｅｅはストップ高カイ気配。三菱ＵＦＪ銀行などメガバンク３社が法定通貨に価値を連動させたステーブルコインを共同発行する方向で検討していると、１７日に複数のメディアが一斉に報じた。メガバンク３社が出資する新興フィンテック企業、Ｐｒｏｇｍａｔ（プログマ、東京都千代田区）のシステムを使い、今後実証を進めていく予定という。スピーは子会社Ｄａｔａｃｈａｉｎを通じてプログマに出資しており、思