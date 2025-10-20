スピーはＳ高カイ気配、３メガ銀がステーブルコイン発行と報道◇
Ｓｐｅｅｅ<4499.T>はストップ高カイ気配。三菱ＵＦＪ銀行などメガバンク３社が法定通貨に価値を連動させたステーブルコインを共同発行する方向で検討していると、１７日に複数のメディアが一斉に報じた。メガバンク３社が出資する新興フィンテック企業、Ｐｒｏｇｍａｔ（プログマ、東京都千代田区）のシステムを使い、今後実証を進めていく予定という。スピーは子会社Ｄａｔａｃｈａｉｎを通じてプログマに出資しており、思惑的な買いが集まっているようだ。
また、報道を受けて他のステーブルコイン関連株を物色する動きも出ている。今秋にもステーブルコインを国内で初めて発行するとみられる新興フィンテックのＪＰＹＣ（東京都千代田区）に出資するアステリア<3853.T>、電算システムホールディングス<4072.T>が上昇。グループ会社を通じて電算システムのステーブルコイン決済送金基盤の構築支援を決めたインタートレード<3747.T>も高い。
（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。
出所：MINKABU PRESS
