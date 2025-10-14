10·î14Æü¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï½øÈ×¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢26Ê¬¤Ë¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î£¶Ê¬¸å¤Ë¤â¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¡¢£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾¡¢È¿·â¤Ë½Ð¤ë¡£52Ê¬¤ËÁ°Àþ¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤òÍ¶