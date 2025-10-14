Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡¢83ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿23ºÐ¤Î½÷¤Ï¡ÖÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¢£2¿Í¤Ï¡Ä¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤´¶á½ê¤µ¤ó¡Éµ­¼Ô¡ÖÌÀÀÐÍÆµ¿¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¼Ö¤¬¡¢ÆôºêÅì·Ù»¡½ð¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¼çÉØ¤ÎÌÀÀÐ°¦²ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢83ºÐ¤Î¿¹¾¾²Å¿Æ¤µ¤ó¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Çµ¯¤­¤¿¡È60