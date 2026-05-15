兵庫県農業共済組合に勤務していた女性獣医師＝当時（33）＝が2023年に自殺したのは長時間労働などが原因として、淡路労働基準監督署が今年1月に労災認定していたことが15日、分かった。遺族らが同日記者会見し、明らかにした。女性は23年4月から同県南あわじ市の家畜診療所で、牛の往診などを担当。労基署の調査によると、同6月中旬から1カ月間の時間外労働（残業）は97時間に上った。持病の悪化もあり、同8月に自宅で自殺し