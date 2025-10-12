動画タイトル「【怒涛の開業】札幌中島公園周辺で高級ホテルが開業ラッシュ！新MICE施設誕生で国際交流拠点に！」で、リポーターのアーバンリポート氏が札幌・中島公園エリアにおける再開発の現状と今後の展望について詳細に語った。中島公園周辺では高級ホテルの開業が相次ぎ、イベント施設（MICE施設）の整備も進む中、札幌市の都市機能強化および国際都市化を目指した大規模な再開発が注目を集めている