[10.5 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá](Hill Dickinson Stadium)¢¨22:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó]ÀèÈ¯GK 1 ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥ÉDF 5 ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥­¡¼¥óDF 6 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¿¡¼¥³¥¦¥¹¥­¡¼DF 15 ¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥óDF 16 ¥Ó¥¿¥ê¡¼¡¦¥ß¥³¥ì¥ó¥³MF 10 ¥¤¥ê¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥¤¥§MF 18 ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥åMF 20 ¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Ç¥£¥Ö¥ê¥ó¥°MF 27 ¥¤¥É¥ê¥Ã¥µ¡¦¥²¥¤¥§MF 37 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¡¼¥Ê¡¼FW 11 ¥Æ¥£¥¨¥ë¥Î¡¦¥Ð¥ê¡¼¹µ¤¨