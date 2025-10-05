¥¨¥Ð¡¼¥È¥óvs¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[10.5 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè7Àá](Hill Dickinson Stadium)
¢¨22:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É
DF 5 ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¥ó
DF 6 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¿¡¼¥³¥¦¥¹¥¡¼
DF 15 ¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó
DF 16 ¥Ó¥¿¥ê¡¼¡¦¥ß¥³¥ì¥ó¥³
MF 10 ¥¤¥ê¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥¤¥§
MF 18 ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å
MF 20 ¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Ç¥£¥Ö¥ê¥ó¥°
MF 27 ¥¤¥É¥ê¥Ã¥µ¡¦¥²¥¤¥§
MF 37 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¡¼¥Ê¡¼
FW 11 ¥Æ¥£¥¨¥ë¥Î¡¦¥Ð¥ê¡¼
¹µ¤¨
GK 12 ¥Þ¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥Ð¡¼¥º
GK 31 ¥È¥à ¥¥ó¥°
DF 2 ¥Í¥¤¥½¥ó¡¦¥Ñ¥¿¡¼¥½¥ó
DF 23 ¥·¥§¥¤¥Þ¥¹¡¦¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó
DF 39 ¥¢¥À¥à¡¦¥¢¥º¥Ì¡¼
MF 24 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥«¥é¥¹
MF 42 ¥Æ¥£¥à¡¦¥¤¥í¥¨¥°¥Ö¥Ê¥à
FW 7 ¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥Þ¥¯¥Ë¡¼¥ë
FW 9 ¥Ù¥È
´ÆÆÄ
¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º
[¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó
DF 5 ¥Þ¥¯¥µ¥ó¥¹¡¦¥é¥¯¥í¥ï
DF 6 ¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥Ò
DF 26 ¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º
MF 2 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹
MF 3 ¥¿¥¤¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë
MF 7 ¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë
MF 10 ¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î
MF 18 ³ùÅÄÂçÃÏ
MF 20 ¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó
FW 14 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿
¹µ¤¨
GK 44 ¥ï¥ë¥Æ¥ë¡¦¥Ù¥Ë¥Æ¥¹
DF 23 ¥¸¥§¥¤¥Ç¥£¡¼¡¦¥«¥ó¥Ü
DF 24 ¥Ü¥ë¥Ê¡¦¥½¥µ
MF 8 ¥¸¥§¥Õ¥§¥ë¥½¥ó¡¦¥ì¥ë¥Þ
MF 12 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ó¥¿¥¹¡¦¥¦¥Á¥§
MF 19 ¥¦¥£¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥º
MF 55 ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥Ù¥Ë¡¼
MF 59 R. Cardines
FW 9 ¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢
´ÆÆÄ
¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼
¢¨22:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É
DF 5 ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¡¼¥ó
DF 6 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¿¡¼¥³¥¦¥¹¥¡¼
DF 15 ¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó
DF 16 ¥Ó¥¿¥ê¡¼¡¦¥ß¥³¥ì¥ó¥³
MF 10 ¥¤¥ê¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¥¤¥§
MF 18 ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å
MF 20 ¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Ç¥£¥Ö¥ê¥ó¥°
MF 37 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¬¡¼¥Ê¡¼
FW 11 ¥Æ¥£¥¨¥ë¥Î¡¦¥Ð¥ê¡¼
¹µ¤¨
GK 12 ¥Þ¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥Ð¡¼¥º
GK 31 ¥È¥à ¥¥ó¥°
DF 2 ¥Í¥¤¥½¥ó¡¦¥Ñ¥¿¡¼¥½¥ó
DF 23 ¥·¥§¥¤¥Þ¥¹¡¦¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó
DF 39 ¥¢¥À¥à¡¦¥¢¥º¥Ì¡¼
MF 24 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥«¥é¥¹
MF 42 ¥Æ¥£¥à¡¦¥¤¥í¥¨¥°¥Ö¥Ê¥à
FW 7 ¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥Þ¥¯¥Ë¡¼¥ë
FW 9 ¥Ù¥È
´ÆÆÄ
¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º
[¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó
DF 5 ¥Þ¥¯¥µ¥ó¥¹¡¦¥é¥¯¥í¥ï
DF 6 ¥Þ¡¼¥¯¡¦¥°¥¨¥Ò
DF 26 ¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º
MF 2 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹
MF 3 ¥¿¥¤¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë
MF 7 ¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë
MF 10 ¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î
MF 18 ³ùÅÄÂçÃÏ
MF 20 ¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó
FW 14 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿
¹µ¤¨
GK 44 ¥ï¥ë¥Æ¥ë¡¦¥Ù¥Ë¥Æ¥¹
DF 23 ¥¸¥§¥¤¥Ç¥£¡¼¡¦¥«¥ó¥Ü
DF 24 ¥Ü¥ë¥Ê¡¦¥½¥µ
MF 8 ¥¸¥§¥Õ¥§¥ë¥½¥ó¡¦¥ì¥ë¥Þ
MF 12 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ó¥¿¥¹¡¦¥¦¥Á¥§
MF 19 ¥¦¥£¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥º
MF 55 ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥Ù¥Ë¡¼
MF 59 R. Cardines
FW 9 ¥¨¥Ç¥£¡¦¥¨¥ó¥±¥Æ¥£¥¢
´ÆÆÄ
¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹