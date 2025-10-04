ドル円は１４７円台推移、米連邦政府機関への警戒も、株高などが支え=ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１４７円台での推移。東京市場午前に植田日銀総裁が追加利上げに慎重な姿勢を見せたことで円売りとなり、株高の動きも支えとなってロンドン朝にかけて１４７円８２銭まで上昇。しかし、米連邦政府の閉鎖の終了が見込めない中で、高値からはドル売り円買いが入り、１４７円２０銭台を付けてＮＹ朝を迎えると、