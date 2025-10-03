海外の宿泊先での出会い世界は本当に広い。旅すればするほどに、改めてそう思えてくる。筆者が世界中を転々と旅する生活をして、すでに十年近い月日が流れた。訪問した国の数はいつの間にか六十を超え、いつしか日本で生活するよりもこうして各国に気ままに滞在していることの方が「普通」になりつつある。ここ数年は旅のペースをぐっと落とし、一か所をベースに長期間滞在しながらゆっくりと、そして深くその土地の魅力を味わうよ