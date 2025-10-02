何やら、フワちゃんに関する話題が散見されるようになったが、フワちゃん復帰の布石なのか……。【写真】活動休止中にママチャリで“親友”の結婚式に駆けつけたフワちゃん“みちょぱ”こと、池田美憂の発言が波紋を広げている。9月21日、みちょぱは自身がMCを務めるラジオ番組『#みちょパラ』（ニッポン放送）で、「じゃあフワ帰ってこいよ、お願いだから。私に（批判が）来るんだったら（笑）。いや、でも（今まで）フワがそ