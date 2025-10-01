前橋地裁は9月29日、6年前に虚偽の性被害を告発したとして虚偽告訴と名誉毀損の罪に問われた元草津町議・新井祥子被告（56）に対し、懲役2年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。裁判後、記者会見に臨んだ黒岩信忠町長（78）は、「でたらめな電子書籍が出回って6年、われながらよく戦った」「テロや通り魔と同じだ」と、長きにわたる戦いを振り返った。【写真】ピタッと寄り添ってにっこり…若い頃の市長と新井元町議の2ショ