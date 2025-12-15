群馬県草津町の元町議会議員・新井祥子氏が、黒岩信忠草津町長から性被害を受けたと虚偽の告発をした事件をめぐり、全国フェミニスト議員連盟が2025年11月30日に声明を発表した。草津町は12月12日、「当町議会の見解を、添付ファイルのとおり送付いたしました」として、声明への反応を示した。20年12月提出の抗議文については取り下げず新井氏は19年11月、「15年1月に町長室で黒岩信忠町長と性交渉をした」などと主張する電子書籍