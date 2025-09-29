ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 虚偽の性被害を告発した元町議に有罪 草津町長「6年間よく闘ってこれ… 新井祥子 冤罪 裁判 執行猶予 名誉毀損 ボイスレコーダー 群馬県 時事ニュース 弁護士ドットコム 虚偽の性被害を告発した元町議に有罪 草津町長「6年間よく闘ってこれた」 2025年9月29日 16時19分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 草津町長と肉体関係を持ったと虚偽の告発をした元町議の女性 前橋地裁は29日、女性に懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した 草津町長は会見で「我ながら6年間よく闘ってこられた」と話した 記事を読む おすすめ記事 西武・今井達也、5回4失点で降板 前田幸長氏「本来のボールではなかったんでしょうね」 2025年9月25日 19時45分 中日まさかのミス「何をやってる」 無残に転がるボール…好投の金丸呆然、X落胆「あかん…」 2025年9月28日 15時54分 “匂いフェチ”女子＆“触れられない”男、5分間の濃厚ベッドシーン「色気爆発」「直視できない」結末に反響【ただの恋愛なんかできっこない】 2025年9月28日 17時5分 【セ・リーグ順位表】2位DeNAと3位巨人は2.5差に拡大 各地で「高卒ルーキー」がうれしい“初”を記録 2025年9月24日 6時0分 【西武】ロッテ・木村優人に７回一死まで完全…菅井信也は６回途中５失点で５敗目「いいリズム作れなかった」 2025年9月24日 21時39分