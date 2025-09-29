リクルートマネジメントソリューションズは9月24日、「働く人の本音調査2025」の結果を発表した。調査は2025年3月14日〜26日、従業員規模が50名以上の企業に勤める25歳〜59歳の正社員7,105名を対象に、インターネットで行われた。○「静かな退職者」とは近年、国内外で頻繁に取り上げられている「静かな退職(Quiet Quitting)」は、仕事に必要な最低限のことだけを行い、それ以上は行わないという状態を指す。このような働き方は決