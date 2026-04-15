ニューヨークに在住している女優で実業家・松居一代（68）が15日に自身のブログを更新し、25年前に東京で購入した自宅のリノベーション費用を明かした。松居は12日配信のABEMA「ダマってられない女たち」に出演。25年前に4億5000万円を「キャッシュ」で支払い、リノベーションも施した自宅を公開し話題を呼んでいた。この件について松居は「このリノベーションの費用について…包み隠さずに、お話をさせていただきましょう。