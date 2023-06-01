急速に高齢化が進む中国でロボットなどスマートケア機器が介護分野で活躍している。人工知能（AI）やビッグデータなどの先端技術が従来の健康管理やリハビリの限界も打ち破り、中国の高齢者ケア産業に新たな解決策をもたらしつつある。中国通信社によると、中国は近年、世界でも高齢化の進行が速い国の一つとなっている。2025年末時点で60歳以上の人口は約3億2300万人と総人口の23％を占め、このうち65歳以上は約2億2400万人に上る