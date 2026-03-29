クーポンマガジン「ホットペッパー」の連載企画『ひみつの女子会』が約２７００名の女性にアンケートを行ったところ、約半数が「友達と絶交したことがある」と答えました。絶交の理由には「彼氏にダメ出しをされた」などの恋愛がらみが目立ちますが、切り返し方によっては絶交せずにすんだかもしれません。そこで今回は、女性の生声を参考にしつつ「友達に彼氏を否定されたときのオトナな切り返し」を考えてみました。【１】「完ぺ